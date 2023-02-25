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Siyaset “İstanbul’u bize verin, görün” diyordu! Kemal’in kentsel dönüşüm yalanı da patladı
Siyaset

“İstanbul’u bize verin, görün” diyordu! Kemal’in kentsel dönüşüm yalanı da patladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2018 senesinde yaptığı konuşmada, İstanbul'u almaları durumunda kentsel dönüşüme hız vereceklerini ve dünyaya örnek olacaklarını söylemişti gelinen noktada CHP'li İBB Başkanı, kentsel dönüşüm için kılını bile kıpırdatmadı.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 16:03:00 -
"İstanbul’u bize verin, görün" diyordu! Kemal’in kentsel dönüşüm yalanı da patladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2018 yılında yaptığı bir konuşmada "sizden sadece bir şey istiyorum, İstanbul’u bize teslim edin. Kentsel dönüşüm nasıl olur tüm dünyaya gösterelim.” demişti.

Ardından 2019 yılında yapılan seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı CHP'ye geçti fakat aradan geçen dört yıla rağmen CHP'li İBB Başkanlığı bahsi geçen kentsel dönüşüm için kılını bile kıpırdatmadı.

Bu da tarihe CHP'nin icraat değil sadece slogan siyaseti yaptığının bir başka kanıtı olarak geçti.

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