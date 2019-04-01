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İstanbulspor'un 1. Lig'de kalma hesapları

- Spor Toto 1. Lig'in 26. haftası sonunda 27 puanla 13. sırada yer alan ve küme düşme tehlikesini yakından hisseden İstanbulspor, kalan 8 haftada toplanacak puanlarla ligde kalmayı amaçlıyor- İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu:"Ligde kalmak için mücadele edeceğiz. Düşme korkusu yaşamıyoruz ancak futbol bu her şey olabilir"

01 Nisan 2019 Pazartesi 11:16
İstanbulspor'un 1. Lig'de kalma hesapları


İSTANBUL (AA) - SEZER YAVUZ - Spor Toto 1. Lig'in 26. haftası sonunda 27 puanla 13. sırada yer alan ve küme düşme tehlikesini yakından hisseden İstanbulspor, kalan 8 haftada toplanacak puanlarla ligde kalmayı hedefliyor.

Sezona teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde şampiyonluk parolasıyla giren sarı-siyahlı ekip, beklentilerin altında kaldı.

Ligin ikinci yarısında yapılan önemli transferlere rağmen 9 karşılaşmada 1 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan ve sadece 8 puan toplayabilen İstanbulspor'da 25. haftada teknik direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Sarı-siyahlı ekipte Fatih Tekke'den boşalan göreve 34 yaşındaki genç teknik adam Fırat Gül getirildi.

Sarı-siyahlılar, küme düşme hattının 2 puan üstünde 27 puanla 13. sırada yer alırken, oynanan 26 maçta 1,03 puan ortalaması yakalayabildi.


- Başkan Sarıalioğlu: "Ligde kalmak için mücadele edeceğiz."


İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, ligde kalmak için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Oyuncuların motivasyonunun yüksek olduğunu kaydeden Sarıalioğlu, "Ligde kalmak için mücadele edeceğiz. Oyuncularımıza güveniyoruz. Düşme korkusu yaşamıyoruz ancak futbol bu her şey olabilir. Kalan haftalarda iyi mücadele edip, istediğimiz sonuçları almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında yarın Eskişehirspor ile küme düşme hattını yakından ilgilendiren bir müsabakaya çıkacaklarını vurgulayan Sarıalioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Küme düşme hattını yakından ilgilendiren bir müsabaka. Üç puanlık değil altı puanlık bir maç. Sahamızda iyi futbol oynayarak kazanmak istiyoruz. Teknik ekip ve oyuncularımıza güveniyoruz."

Takımın başına 34 yaşındaki genç teknik adam Fırat Gül'ün getirildiğinin hatırlatılması üzerine Sarıalioğlu, "Fırat Gül daha önceki seneler kulübümüzde yardımcı antrenör olarak çalışmıştı. Kendisi oyuncu grubunu yakından tanıyor. Biz kendisine güveniyoruz. Başarılı sonuçlar alacağına inanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.


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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 11:16
  1. Fırat Gül
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