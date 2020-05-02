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Spor

İstanbulspor’dan Süper Lig için isim önerisi

İstanbulspor, Süper Lig’in 2020-2021 sezonuna korona virüsten hayatını kaybeden Prof.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 20:44:21 -
İstanbulspor’dan Süper Lig için isim önerisi

İstanbulspor, Süper Lig’in 2020-2021 sezonuna korona virüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun isminin verilmesini talep etti.


İstanbulspor’dan Süper Lig’de gelecek sene oynanacak sezon için isim önerisi geldi. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, korona virüs ile mücadele döneminde hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun isminin 2020-2021 sezonuna verilmesi talep edildi. İstanbulspor sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonu’na konuyla ilgili gönderilen mesajda şu ifadelere yer aldı:


"İstanbulspor Kulübü olarak, tüm sağlıkçılarımızın özverisinin temsili haline gelen ‘’Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’’ isminin, 2020-2021 Süper Lig Sezonunun adı olarak kabul edilmesini Türkiye Futbol Federasyonu’ndan talep ediyoruz."


Korona virüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun ismi Okmeydanı’nda yapılan şehir hastanesine de verilmişti.

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