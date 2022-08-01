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Spor İstanbulspor- Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

İstanbulspor- Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'de heyecan başlıyor. Futbolseverler son şampiyon Trabzonspor ile ligin yeni takımı İstanbulspor arasındaki maçın ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-08-01 19:05:00 -
İstanbulspor- Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig’de 2022-2023 sezonu 5 Ağustos Cuma günü başlayacak. Futbolseverler ise son şampiyon Trabzonspor’un ligdeki ilk maçına ne zaman çıkacağını araştırıyor.

Trabzonspor-İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta?

İstanbulspor ile Trabzonspor 5 Ağustos Cuma akşamı karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports HD1 ve beIN Connect'ten yayımlanacak.

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