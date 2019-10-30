İstanbulspor Büyükçekmece Tepecikspor kupa maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur karşılaşmasında İstanbulspor, sahasında Büyükçekmece Tepecikspor'u konuk etti. Peki, İstanbulspor Büyükçekmece Tepecikspor kupa maçı kaç kaç bitti? İşte İstanbulspor Büyükçekmece Tepecikspor maç sonucu...
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur karşılaşmasında İstanbulspor, sahasında Büyükçekmece Tepecikspor'u konuk etti. Peki, İstanbulspor Büyükçekmece Tepecikspor kupa maçı kaç kaç bitti? İşte İstanbulspor Büyükçekmece Tepecikspor maç sonucu...
İstanbulspor Büyükçekmece Tepecikspor kupa maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği TFF 3. Lig ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor’u uzatmalarda 5-2’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükselmiş oldu.
Maçtan dakikalar
26. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Allahyar’ın kaleci Ramazan’ı geçerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
44. dakikada ceza yayı önünden Kayhan Ardıç'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
65. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Zafer’in kullandığı serbest vuruşta kale önünde Mehmet Yeşil’in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
90+3. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Hasan Demir'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
101. dakikada sağ taraftan Kağan Miray Bağış’ın içeri çevirdiği topa kale önünde Papa’nın dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2
113. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Kağan Miray Bağış topla buluştu. Kağan Miray, ceza sahası içinde bulunan Muhsin’e pasını aktardı. Muhsin’in kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 4-2
119. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Papa’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 5-2