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Spor İstanbulspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi kim, AVAR'ı kim?
Spor

İstanbulspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi kim, AVAR'ı kim?

İstanbulspor-Beşiktaş karşılaşmasının VAR hakemi Koray Gençerler oldu. AVAR ise Serkan Tokat oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 15:23:00 -
İstanbulspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi kim, AVAR'ı kim?

İstanbulspor-Beşiktaş karşılaşmasının VAR hakemi Koray Gençerler oldu. AVAR ise Serkan Tokat oldu.

İstanbulspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
Süper Lig 'in 7. haftasında Beşiktaş , Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'a konuk oluyor.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı teknik direktör Valerien Ismael, mücadeleyi tribünden takip edecek. Beşiktaş maça yardımcı antrenör Adam Murray idaresinde çıkacak.

Geride kalan haftalar sonrası İstanbulspor, topladığı 4 puanla 16. sırada yer alırken Beşiktaş ise 13 puanla 4. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Ghezzal, Atiba, Dele Alli maç kadrosunda yer almayacak. İstanbulspor'da ise Ethemi, Rroca ve Eslem Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek isimler.

VAR hakemi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bu zorlu karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. İstanbulspor-Beşiktaş karşılaşmasının VAR hakemi Koray Gençerler oldu. AVAR ise Serkan Tokat oldu.

 

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