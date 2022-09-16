İstanbulspor-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Hakemi kim?

Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Lig’de 13 puana sahip Beşiktaş, üç puanın peşinde. 4 puanla 16. sırada yer alan İstanbulspor ise kötü gidişatına son vermek istiyor. Her iki takım da antremanlarını sürdürüyor.

Peki İstanbulspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda ve muhtemel 11'ler nasıl olacak? Karşılaşmayla ilgili merak edilen

İstanbulspor ile Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maça ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, İstanbulspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbulspor Beşiktaş maçı saat 17 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

İstanbulspor Beşiktaş maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak yayınlanacak.

İstanbulspor-Beşiktaş maçı hakemleri kimler?

Karşılaşmada Hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Candaş Elbil üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Gamze Durmuş Pakkan olarak açıklandı.

Beşiktaş, İstanbulspor maçı antremanı

Beşiktaş, İstanbulspor maçı antremanı

Beşiktaş bugün kampa girecek

Teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki antrenman; aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan koşu ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Süper Lig 7. hafta maç programı

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?

20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor (Nef)

20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)

17 Eylül Cumartesi yarın hangi maçlar var, maç saat kaçta?

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

18 Eylül Pazar kimin maçı var, maç başlama saatleri kaç?

17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı)

17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)