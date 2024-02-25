İSTANBULSPOR-BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM: Maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i belli oldu (27. hafta)

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında İstanbulspor- Beşiktaş ile mücadele edecek. Fernando Santos yönetiminde çıkış yakalamak isteyen siyah beyazlılar, ligde son olarak Konyaspor’u mağlup etmeyi başardı.

İstanbulspor ise düşme hattında son sırada bulunurken Beşiktaş karşısında puan arayacak. İstanbulspor - Beşiktaş karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Kritik mücadele öncesinde Beşiktaş’ta gözler ara transfer sezonuna takıma katılan Al- Musrati, Ernest Muci’de olacak. Peki istanbulspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin detaylar…

İstanbulspor-Beşiktaş karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek. Beşiktaş’ta İstanbulspor karşılaşması öncesinde ceza sınırında bulunan oyuncular can sıkıyor. Fernando Santos’un Galatasaray derbisi öncesinde bazı oyuncuları dinlendirmesi beklenirken uzun süreli sakatlıkları bulunan Chamberlain, Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic mücadelede forma giyemeyecek.

Beşiktaş, ligde bu sezon oynadığı son üç karşılaşmada mağlup olmazken kalesini gole kapadı. Siyah-beyazlılar bu sezon geride kalan 26 haftada kalesinde toplam 31 gol görmüştü. Rakip fileleri 37 kez sarsan Beşiktaş’ta İstanbulspor maçında hücum üçlüsü merak ediliyor. Peki İstanbulspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, karşılaşmanın yayınlanacağı kanal…

İSTANBULSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

İstanbulspor - Beşiktaş maçının detayları belli oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda bugün oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ 43 PUAN TOPLADI

Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 43 puan ve averajla 4. sırada yer aldı.

Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı karşılaşmada İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ta 8 futbolcu, İstanbulspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bakhtiyor Zaynutdinov, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, bugün kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile yapılacak derbide forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Bu durum için tedbir almayı planlayan teknik direktör Santos'un takımını sahaya; Mert; Onur, Worrall, Colley, Masuaku; El Musrati, Salih; Rashica, Muçi, Cenk ve Muleka on biriyle çıkarması bekleniyor.

SON 3 KARŞILAŞMADA MAĞLUP OLMADI

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada mağlup olmadı ve kalesini gole kapattı.

Ligin son 3 haftasında Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Kayserispor ile de 0-0 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, İstanbulspor'u yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkarmaya çalışacak.