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Spor İstanbulspor Başkanı ve Büyükekşi arasında ilginç diyalog! TFF Genel Kurulunda tuvalet gerginliği
Spor

İstanbulspor Başkanı ve Büyükekşi arasında ilginç diyalog! TFF Genel Kurulunda tuvalet gerginliği

Yeniakit Publisher
2024-07-18 17:14:00 - 2024-07-18 17:22:01

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu arasındaki tuvalet diyaloğu gündem oldu.

TFF Olağan Mali Genel Kurul ve Başkanlık seçimi Ankara’da devam ediyor.

Genel Kurul’da bütçe tasarısı görüşüldüğü sırada kürsüye çıkıp konuşma yapan İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile yerinden kalkıp tuvalete giden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

İşte o diyalog:

Ecmel Faik Sarıalioğlu: "Kaçma başkanım, gel buraya!"

Mehmet Büyükekşi: "Lavaboya gidiyorum."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ecmel Faik Sarıalioğlu: "Şimdi mi aklına geldi?"

Ecmel Faik Sarıalioğlu: "Yaklaşık 100 tane delegemizle biz asla TFF başkanını istemiyoruz, kesinlikle gitmesini istiyoruz dediler. Bu imzayla gitmesin, seçim olacak aday olmayacak, aday olursa da oy vermeyeceğiz diyerek her türlü yemini ettiler. Nasıl yemin ettiklerini söylememe gerek yok. Adam olana o yeminler yeterli."

Sarıalioğlu'nun "adam olana o yeminler yeterli" demesi üzerine araya giren Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan sözünü geri aldırdı.

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