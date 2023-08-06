İstanbulluya yine çile... İSKİ'den bir zam daha

Türkiye, son zamanların en sıcak günlerini yaşıyor. Tek damla düşmeden geçen yaz ayında termometreler, 30'un üzerine çıktı.

Termometrelerin 30'un üzerine çıkması ise barajlardaki doluluk oranlarını da azaltmaya başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı, dün itibarıyla yüzde 35.94 'e kadar düştü.

Söz konusu veri, son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar su tasarrufu konusunda uyarırken İSKİ ise eylül ayında suya zam yapılacağını duyurdu.

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İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, tasarruf tedbirlerinin yanında zama dair detayları da paylaştı.

Eylül ayında zam talebinde bulunacaklarını belirten İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Solmaz, "Personel giderlerimiz, enerji, elektrik, dövizdeki artış belli. Kullandığımız kimyasalların, yedek parçaların ciddi bir döviz girdisi var dolayısıyla eylül ayında bir zam talebinde bulunacağız." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde su fiyatlarına kullanım oranına göre yüzde 8,20 ila yüzde 47,33'lük zam yapıldı.

Haziran ayında yapılan zamlı tarife, 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi. İSKİ'nin haziran ayında yaptığı zammın detayları ise şu şekildeydi;

İSKİ'nin teklifinde, konutta 0-15 metreküp arasında olan 1. kademede 14,61 lira olan mevcut fiyatın yüzde 12,93 artışla 16,50, 2. kademede 30 metreküpe kadar 21,95 lira olan fiyatın yüzde 8,20 artışla 23,75 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 21,95 lira olan fiyatın da yüzde 47,33 artışla 32,34 lira olması önerildi.

Teklifte iş yerinde ise kademeli sisteme geçilmesi öngörüldü. Bu kapsamda iş yerinde 0-40 metreküp arası 1. kademede 39,30 lira olan fiyatın yüzde 10 artışla 43,23 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 39,30 lira olan fiyatın yüzde 27,22 artışla 50 lira teklif edildi.

Barajlardaki doluluk oranı ise şöyle:

Alibeyköy Barajı - Yüzde 17,82

Terkos Barajı - Yüzde 23,1

Elmalı Barajı - Yüzde 29,65

Darlık Barajı - Yüzde 52.09

Ömerli Barajı - Yüzde 69,24

Büyükçekmece Barajı - Yüzde 16,97

Sazlıdere Barajı - Yüzde 20,05

Istrancalar Barajı - Yüzde 34,47

Kazandere Barajı - Yüzde 7,82

Pabuçdere Barajı - Yüzde 4,81