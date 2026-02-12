İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor! Yol trafiğe kapatıldı, vatandaşlar isyanda
Liyakatsiz kadroların yandaş arpalığına çevirdiği İstanbul toplu ulaşımı tel tel dökülmeye devam ederken kazasız, yangınsız tek bir gün bile geçmiyor. Son olarak Başakşehir'de yaşanan arıza vatandaşları isyan ettirdi.
İstanbul’da toplu ulaşımda yaşanan arızalara bir yenisi daha eklendi. Başakşehir 4. Etap’ta belediye otobüsü arıza yaptı, yokuşu çıkamayınca yolda kaldı.
Olayın tanıkları, otobüsün yaklaşık dört saattir bulunduğu noktada yardım beklediğini ve aracın yokuşu trafiğe kapatacak şekilde konumlandığını belirtti.
Sürücüler, alternatif güzergâhlara yönelmek zorunda kalırken, özellikle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu daha da arttı. Vatandaşlar, arızalı aracın uzun süre kaldırılmamasına tepki gösterdi.
İETT ekiplerinin arızaya müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildiği öğrenilirken, yolun ne zaman tamamen trafiğe açılacağına ilişkin net bir açıklama yapılmadı.