İstanbullunun can güvenliği yok derken boşuna demedik! 5 yaşındaki Edanur, İBB’nin açtığı çukurda can verdi
Ekrem İmamoğlu İBB’ye başkan olduğundan beri yanan, bozulan sürekli kaza yapan toplu taşıma araçları İstanbulluların can güvenliğini tehlikeye atıyordu. Bugün ise iş bilmez İBB çalışanlarının açık bıraktığı kazı alanına düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer canından oldu. Acı olaydan geriye olay yerinin hemen yanında bırakılan piknik örtüsü ve yiyecekler kaldı.
Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı içerisinde İBB tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine dün saat 16.00 sıralarında, 5 yaşındaki Edanur Gezer düştü. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk ölürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
EDANUR ÖLDÜKTEN SONRA ÇUKUR KAPATILDI
Yapılan incelemelerde parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisi ile dolduğu belirlendi. Olay sonrası çukur toprakla kapatılarak etrafına şeritler çekildi.
Olayın gerçekleştiği alanın hemen yakınında bulunan piknik örtüsü ve yiyecekler dikkat çekti. Ailenin piknik yaptığı sırada acı olayın gerçekleştiği öne sürüldü.