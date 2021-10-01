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Gündem İstanbullulara İETT sürprizi
Gündem

İstanbullulara İETT sürprizi

Sabah etkili olan yağış nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği İstanbul’da vatandaşlara bir şok da yolda kalan İETT otobüsünden geldi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yakınında bir İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 10:47:00 -
İstanbullulara İETT sürprizi

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağış trafiğe neden oldu. Birçok vatandaş trafikte uzun süre geçirirken, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yakınında da İBB'ye bağlı bir İETT otobüsünün arıza yaptığı öğrenildi.

Arızalanan otobüs nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Yağışlı havanın etkisiyle oluşan trafiğe araç arızası da eklenince trafik adeta felç oldu.

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