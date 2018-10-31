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İstanbullulara, Estetik Cerrahi Derneği'nin araştırmasını sorduk: Dış görünüşünüzden memnun musunuz?

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; " Dış görünüşünüzden memnun musunuz?" sorusunu yöneltti.

31 Ekim 2018 Çarşamba 12:41

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr- Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 6 ilde bir araştırma yaptırdı. Sonuçlara göre; Türkiye’de % 88.7 oranında kişi dış görünüşünden memnun.

Akit Soruyor ekibi bu araştırmadan yola çıkarak İstanbullulara; " Dış görünüşünüzden memnun musunuz?" sorusunu yöneltti. Birbirinden farklı ve renkli yanıtlar aldığımız röportajımızda yaşlı bir vatandaş ise duygu yüklü şu cevabı verdi:

" Beğeniyorum. Allah yarattığı için beğeniyorum. Bastonla geziyorum ama yine yürüyebiliyorum ve camime de gidebiliyorum."

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 12:41
  1. İstanbul
  2. Taha Emre ÖZDEMİR

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