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İstanbullular yarın bu yollar trafiğe kapalı

Lefter Küçükandonyadis Sezonu Süper Lig’inde  Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak maç sebebiyle bazı yollarda trafik  akışı sağlanamayacak.

28 Eylül 2018 Cuma 22:08
İstanbullular yarın bu yollar trafiğe kapalı

Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube  Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın saat 19.00’da Vodafone Park Stadı’nda,  Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan  emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.  

Açıklamada yarın saat 16.00'dan müsabaka bitimine kadar stat arkası  Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametinin trafiğe  kapatılacağı ve trafik akımının Asker Ocağı Caddesine verileceği dile getirildi.

Bu kapsamda; Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti  araç trafiğine kapatılacak. Kadırgalar alt baştan stat civarına akım  verilmeyecek, akım Kabataş’tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride  düşürülerek, Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek,  Dolmabahçe’den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti  araç trafiğine kapatılacak.

Bayıldım Caddesi'nden Küçük Çiftlik Caddesi'ne gelen akım Dolmabahçe  istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine yönlendirilecek.  Mete Kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli  istikametine yönlendirilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesine  kadar trafiğe kapatılacak.

Açıklamada Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım  Dolmabahçe istikametine gönderilmeyeceği ve Vişneli Tekke Sokağı'nın araç  trafiğine kapatılacağı belirtildi.

 

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 22:08
  1. Kayseri
  2. İstanbul
  3. trafik

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