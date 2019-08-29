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İstanbullular dikkat! Yarın ücretsiz

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapmasında İstanbul'da yarın toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:26
İstanbullular dikkat! Yarın ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yılının coşkuyla kutlanması için şehrin birçok noktasında etkinlikler düzenlenecek.

Herkesin davetli olduğu Zafer Bayramı kutlamaları, İstanbullulara unutulmaz anlar yaşatacak. Kutlamalar kapsamında İstanbul'daki toplu ulaşım araçları da ücretsiz hizmet verecek.

Toplu ulaşım yarın ücretsiz

İstanbullular, yarın İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarında kartını okutmak suretiyle ücretsiz yolculuk yapacak. Ücret bedellerinin tamamı İBB'nin bütçesinden karşılanacak. Yarına özel olarak toplu taşımaya ek seferler de konulacak.

Uygulama, İETT, metrobüs, Otobüs A.Ş. (Havalimanı otobüsleri hariç), özel halk otobüsleri, şehir hatları vapurları, özel deniz yolu toplu ulaşım motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği tramvay, metro, füniküler, tünel ve teleferik hatlarında geçerli olacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında 11 Temmuz'da toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesini karara bağlamıştı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:26
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