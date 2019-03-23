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İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapanacak

İstanbul'da yarın Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da düzenlenen ortak mitingi ile nevruz kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:15
İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapanacak

Yenikapı'da düzenlenecek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi" nedeniyle bazı yollar saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamaya göre, trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif yollar şöyle:

Trafiğe Kapatılacak Yollar

Avrasya Tüneli,

Atatürk Bulvarından gelip Unkapanı Köprüden Sirkeciye Katılım,

Taksim istikametinden gelip Unkapanı Köprüden Sirkeciye katılım

Balat sahil Abdulezel Paşa Caddesinden gelen akım Unkapanı Köprü altından Sirkeci istikameti,

Ragıp Gümüş Pala Caddesi

Cemil Birsel Caddesinden Sirkeci istikameti,

Reşadiye Caddesi,

Hamidiye kavşaktan Sirkeci meydan istikameti,

Sirkeci meydan Sahil Kennedy Caddesi; Sarayburnu, Çatladıkapı, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule Demirhane Caddesinden Zeytinburnu ek hizmet binası sahil kuzeye katılım arası çıkan tüm yollar, tüm cadde ve sokaklar,

Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağdan Topkapı tünele 10. Yıl Caddesi katılım ve 10. Yıl caddesi genç Osman caddesi sahil Kennedy caddesine kadar gidişli gelişli ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Zeytinburnu Demirhane Caddesinden Kazlıçeşme otopark alanı onuncu yıl istikameti ve Demirhane Caddesine çıkan tüm cadde ve sokaklar,

 Bakırköy sahil Kennedy Caddesi Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar varyant ile galata köprü arası gidiş ve geliş,

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi sahil istikameti

Atatürk Bulvarı Haşim İşcan alt geçidini geçtikten sonra sahil istikameti

Alternatif Yollar

 D-100 Kuzey - Güney Yol,

Yeşilköy havuzlu kavşak  Atatürk Havalimanı Caddesi  - Basın Ekspres yolu,

Ataköy sahil -  Adnan Kahveci Bulvarı,

 Bakırköy Taşhanlar köprü -Ekrem Kurt Bulvarı,

Vatan Caddesi,

Millet Caddesi,

Balat sahil Atatürk Bulvarı

Bakırköy'de de yollar kapanacak

Bu arada, Bakırköy'de Pazar alanında da yarın nevruz kutlaması yapılacak. Bu etkinlik nedeniyle saat 08.00den itibaren trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

 İsmail Erez Bulvarı,

Olgunlar Sokak ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar

Alternatif Güzergâhlar

Ekrem Kurt Bulvarı,

 İncirli Caddesi.         

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:15
  1. Edirne
  2. İstanbul
  3. Büyük İstanbul Mitingi
  4. Saadet Partisi Büyük İstanbul Mitingi
  5. Cumhur İttifakı
  6. MHP
  7. AK Parti
  8. trafiğe kapalı yollar

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