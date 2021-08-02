İstanbullular dikkat! Su kesintisi yaşanacak

Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin su tedarikinde de sorunlara yol açtığı bildiriliyor. İSKİ, İstanbul genelinde 10 ilçede su kesintisi yaşanacağını açıkladı.Ülkenin birçok kesimindeki elektrik kesintileri İSKİ'nin hizmetlerini de aksattı. İSKİ'den abonelere gelen mesajda, enerji kesintisi ve şebeke hattı arızası sebebiyle İstanbul'un 10 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı aktarıldı.

İSKİ'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre kesinti yapılacak ilçeler şöyle:

Arnavutköy, Başakşehir, Beykoz, Esenler, Fatih, Kağıthane, Sarıyer, Çatalca'da şebeke hattı arızası nedeniyle,

Maltepe ve Sancaktepe'de ise enerji kesintisi nedeniyle sular bir müddet verilemeyecek.

Arnavutköy: İslambey ve Nenehatun Mahalleri (Arızanın bugün 19.00'a kadar giderilmesi bekleniyor)

Başakşehir: Şamlar Mahallesi (Arızanın bugün 19.00'a kadar giderilmesi bekleniyor)

Beykoz: Çubuklu Mahallesi (Arızanın bugün 15.00'a kadar giderilmesi bekleniyor)

Esenler: Oruç Reis Mahallesi (Arızanın bugün 16.00'a kadar giderilmesi bekleniyor)

Fatih: Derviş Ali ve Atikali Mahalleleri (Arızanın bugün 16.00'a kadar giderilmesi bekleniyor)

Kağıthane: Yahya Kemal ve Harmantepe Mahalleleri (Arızanın bugün 17.00'a kadar giderilmesi bekleniyor)

Maltepe: Büyükbakkalköy Mahalleleri (Arızanın bugün 20.00'a kadar giderilmesi bekleniyor)

Sancaktepe: Fatih, Osmangazi, Veysel Karani, Abdurrahmangazi, Akpınar ve Eyüp Sultan Mahalleleri (Arızanın bugün 20.00'a kadar giderilmesi bekleniyor)

Sarıyer: Ferahevler, Rumeli Feneri ve Garipçe Mahalleleri (Arızanın bugün 16.00'a kadar giderilmesi bekleniyor)

Çatalca: Karamandere Mahalleleri (Arızanın bugün 20.00'a kadar giderilmesi bekleniyor)