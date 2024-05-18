  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İstanbullular dikkat: İstanbul yağış orucuna giriyor, ilan edildi! Uzman isim uyardı, çok konuşulacak mesajı
Yaşam

İstanbullular dikkat: İstanbul yağış orucuna giriyor, ilan edildi! Uzman isim uyardı, çok konuşulacak mesajı

Yeniakit Publisher
2024-05-18 00:57:00 - 2024-05-18 01:00:07
İstanbullular dikkat: İstanbul yağış orucuna giriyor, ilan edildi! Uzman isim uyardı, çok konuşulacak mesajı

Türkiye genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağışlar bir süreliğine yerini sıcak havalara bırakıyor. Meteoroloji kaynaklardan alınan bilgiye göre, İstanbul'da 2 gün değil tam 5-6 gün yağış beklenmiyor.

 

Bir süredir İstanbul'u etkisi altına alan yağışlar yerini sıcak havalara bırakıyor. Meteoroloji kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, İstanbul'da 5-6 gün boyunca yağış beklenmiyor. Yapılan açıklamada sıcaklıkların 23 ile 26 derece arasında seyredeceği belirtildi.

"İSTANBUL YAĞIŞ ORUCUNA GİRİYOR"

Hava Forum'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul yağış orucuna giriyor. 5-6 gün yağış beklenmiyor. Sonrası da belirsiz. Sıcaklıklar uzun süre 23-26 arasında seyredecek."


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meteoroloji uyardı: Gece yarısı ansızın başlayacak, kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji uyardı: Gece yarısı ansızın başlayacak, kuvvetli yağış geliyor

Yaşam

Meteoroloji uyardı: Gece yarısı ansızın başlayacak, kuvvetli yağış geliyor

Rusya'dan Türkiye hamlesi! Büyüklüğü birkaç trilyon doları geçti!
Rusya'dan Türkiye hamlesi! Büyüklüğü birkaç trilyon doları geçti!

Ekonomi

Rusya'dan Türkiye hamlesi! Büyüklüğü birkaç trilyon doları geçti!

Yeni Kaledonya: Fransa, Azerbaycan'ı suçluyor! Dünya şokta
Yeni Kaledonya: Fransa, Azerbaycan'ı suçluyor! Dünya şokta

Dünya

Yeni Kaledonya: Fransa, Azerbaycan'ı suçluyor! Dünya şokta

ABD ordusunu dolandırdılar... FBI devreye girdi!
ABD ordusunu dolandırdılar... FBI devreye girdi!

Dünya

ABD ordusunu dolandırdılar... FBI devreye girdi!

Altın, dolar ve gümüş kurlarında şaşırtan hareketlilik...
Altın, dolar ve gümüş kurlarında şaşırtan hareketlilik...

Ekonomi

Altın, dolar ve gümüş kurlarında şaşırtan hareketlilik...

ABD ordusunu dolandırdılar... FBI devreye girdi!
ABD ordusunu dolandırdılar... FBI devreye girdi!

Dünya

ABD ordusunu dolandırdılar... FBI devreye girdi!

Bayraktar TB2 SİHA'ların son parti teslimatı tamamlandı!
Bayraktar TB2 SİHA'ların son parti teslimatı tamamlandı!

Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA'ların son parti teslimatı tamamlandı!

{relation id:1853763 slug:'rusyadan-turkiye-hamlesi-buyuklugu-birkac-trilyon-dolari-gecti-rusya-turkiye-arasinda-bir-ilk-rus-isim-duyurdu'}

{relation id:1853793 slug:'uc-turk-abd-ordusunu-dolandirdi-fbi-devreye-girdi-abdyi-karistirdi-ortaya-cikan-kritik-gelismeler-tum-detaylar'}

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne altın ne dolar! Mert Başaran vatandaşı 5 yılda zengin edecek formülü açıkladı
Ekonomi

Ne altın ne dolar! Mert Başaran vatandaşı 5 yılda zengin edecek formülü açıkladı

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, altın, dolar ve borsa yerine vatandaşı zengin edecek yatırım aracını açıkladı.
Darbeci Çetin Doğan'ın avukatından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit! 'Hesap soracağız'
Gündem

Darbeci Çetin Doğan'ın avukatından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit! 'Hesap soracağız'

Darbeci Çetin Doğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından affedilmesini Halk TV canlı yayınında değerlendiren avukat Celal Ülgen,..
Avukattan, başörtülü hakimler için ‘reddi hakim’ talebi: Başörtüsü düşmanı bu kafa değişmez... Generaller tahliye edildi 28 Şubat kafası hortladı
Gündem

Avukattan, başörtülü hakimler için ‘reddi hakim’ talebi: Başörtüsü düşmanı bu kafa değişmez... Generaller tahliye edildi 28 Şubat kafası hortladı

Yaşanan başörtüsü düşmanlığının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalan cezalarını kaldırdığı 28 Şubat davası hükümlüleri eski generaller Erol Özkas..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23