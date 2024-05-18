İstanbullular dikkat: İstanbul yağış orucuna giriyor, ilan edildi! Uzman isim uyardı, çok konuşulacak mesajı
Türkiye genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağışlar bir süreliğine yerini sıcak havalara bırakıyor. Meteoroloji kaynaklardan alınan bilgiye göre, İstanbul'da 2 gün değil tam 5-6 gün yağış beklenmiyor.
Bir süredir İstanbul'u etkisi altına alan yağışlar yerini sıcak havalara bırakıyor. Meteoroloji kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, İstanbul'da 5-6 gün boyunca yağış beklenmiyor. Yapılan açıklamada sıcaklıkların 23 ile 26 derece arasında seyredeceği belirtildi.
"İSTANBUL YAĞIŞ ORUCUNA GİRİYOR"
Hava Forum'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul yağış orucuna giriyor. 5-6 gün yağış beklenmiyor. Sonrası da belirsiz. Sıcaklıklar uzun süre 23-26 arasında seyredecek."
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