İstanbullular dikkat! Dolu yağışı için saat verildi

Meteorolojinin dün yaptığı dolu yağışı uyarısının ardından CNN TÜRK Meteoroloji Danışma Prof. Dr. Orhan Şen hava durumuyla ilgili önemli bilgiler verdi.



Orhan Şen "İstanbul'a bugün dolu yağabilir bölgesel olarak. Ama dolunun büyüklüğü ve zarar verebilecek miktarda olup olmadığını 1 veya 2 saat önceden tahmin edebiliyoruz. Çünkü o bulutun gelişmesi lazım. Mesela geçen dolu yağışında Çekmeköy civarına yağdı. Dedik ki bu kuzeye doğru giden Şile tarafına da yağabilir dedik. Ama gelişmedi bulut. Onun için 1 saat veya 2 saat önceden bakmak lazım. Yağış var. Daha çok Marmara'nın güney ve doğusunda ağır basıyor. Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de var. Ne zaman kuvvetli olacak yağış? Öğle saatlerinden sonra." dedi.