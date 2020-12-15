İstanbullular dikkat! Bunu yapmayanlar 15 Ocak'tan sonra kullanamayacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içi ulaşıma getirilen HES kodu zorunluluğu kapsamında 15 Ocak'a kadar HES kodalarıyla eşleştirilmeyen İstanbulkartlarının kullanılamayacağı duyuruldu.
Covid-19 önlemleri kapsamında getirilen toplu ulaşımda HES kodu kontrolü zorunluluğunun ardından entegrasyon çalışmalarına başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Ocak'tan itibaren eşleşmesi yapılmamış kartların kullanılmayacağını duyurdu.
Bakanlık eylülde genelge yayımlanmıştı
Eylül sonunda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle şehir içi toplum araçlarına da HES kodu uygulaması getirildiği duyurulmuştu.
Ulaşım araçlarını kullanmaları engellenecek
Genelgeyle Covid-19 tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekenlerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılarak, toplu ulaşım kullanımının geçici olarak engellenmesi amaçlandı.İstanbulkart sitesi üzerinden gerekli bilgiler girilerek kart-HES kodu eşleşmesi yapılabiliyor.