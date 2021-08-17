  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbullular dikkat! 7 ilçede su kesintisi yaşanacak
Arap ülkelerinden Taliban kararı
ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...
Dündar haddini aşmadan duramıyor!
Gündem İstanbullular dikkat! 7 ilçede su kesintisi yaşanacak
Gündem

İstanbullular dikkat! 7 ilçede su kesintisi yaşanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 7 ilçede su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 17:29:00 -
İstanbullular dikkat! 7 ilçede su kesintisi yaşanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ), Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos-İkitelli içmesuyu hattı üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece’de bazı mahallelere 11 saat su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos-İkitelli 2 bin 200 milimetre çapındaki içmesuyu hattı üzerinde tadilat ve yenileme çalışmaları sebebiyle 18 Ağustos Çarşamba 22:00 ile 19 Ağustos Perşembe 09:00 saatleri arasında 11 saat süreyle Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece'de su kesintisi uygulanacak.
Su verilemeyecek mahalleler şu şekilde:

Çalışma kapsamında Arnavutköy ilçesinde Yeşil Bayır, Ömerli, Delikli, Karaağaç, Dursunköy ve Hadımköy mahalleleri, Çatalca ilçesinde Yassıören, Babanakkaş ve Kızılcaali mahalleleri, Esenyurt ilçesinde Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent Mahalleleri, Eyüpsultan ilçesinde İhsaniye, Işıklar, Akpınar, Odayeri ve Ağaçlı Mahalleleri, Başakşehir ilçesinde Bahçeşehir 1. Kısım, Bahçeşehir 2. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B., Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri, Avcılar ilçesinde Cihangir, Merkez, Tahtakale ve Yeşilkent Mahalleleri ile E-5 üstü, Bizimevler ve Ispartakule, Küçükçekmece ilçesinde ise Yarımburgaz Mahallesine su verilemeyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay