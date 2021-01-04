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Gündem İstanbullular dikkat! 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi
Gündem

İstanbullular dikkat! 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 6 ilçede eş zamanlı su kesintilerinin yaşanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 13:13:00 -
İstanbullular dikkat! 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalıma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine 30 saat süreyle su verilemeyecek.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları yapılacak.

Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.

Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar'da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy'de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır'a, Çatalca'da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.

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Yorumlar

CHP

Zaten CHPnin işi gücü su kesmek,İzmir de aynı,zırt pırt ,su yok,insanlar temizliksiz,banyosuz,abdestsiz pisi pisine ölsün.
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Mustafa

Susuzluktan perişan olduktan sonra mı susuzluk için proje üretilecek
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