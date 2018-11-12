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İstanbullular dikkat! 3 köprü trafiğe kapatılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri, bu gece yaya ve araç trafiğine kapatılacak.

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:35
İstanbullular dikkat! 3 köprü trafiğe kapatılıyor

Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri, bu gece bir süre yaya ve araç trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü, UKOME kararı gereği bu gece saat 02.30 ile 03.30 arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Köprülerin deniz trafiğine açılması nedeniyle sürücü ve yayalar, Haliç Köprüsü'nü kullanabilecek.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 15:35
  1. İstanbul
  2. İBB
  3. trafiğe kapatılacak

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