İstanbullular dikkat! 16 saat su kesintisi yaşanacak
İstanbul'un Eyüp ilçesinde yer alan Silahtar-Münzevi İsale Hattı'ndaki çalışmalar nedeniyle 16 saat su kesintisi yaşanacak.01 Ekim 2019 Salı 16:06
Silahtar-Münzevi İsale Hattı'ndaki çalışmalar nedeniyle Eyüpsultan'da yarın 16 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Silahtar-Münzevi İsale Hattı'ndaki deplase ve bağlantı çalışmaları yapılacağı için yarın saat 10.00 ile perşembe günü 02.00'ye kadar 16 saat süreyle su kesintisi yapılacak.
Bu mahallelere su verilmeyecek
Çalışma nedeniyle Eyüpsultan'da Rami Yeni, Rami Cuma, İslambey, Düğmeciler ve Topçular mahallelerine su verilmeyecek.
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