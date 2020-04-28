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İstanbullular çağrılara uyarak evde kaldı

2020-04-28 12:00:19 -
İstanbullular çağrılara uyarak evde kaldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla güne sakin başladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmaması için yapılan çağrılar doğrultusunda park ve sahiller başta olmak üzere vatandaşların gezmeyi tercih ettiği mekanlar sessiz kaldı.

Tarihi Yarımada, Beşiktaş ve Taksim'de vatandaşların genel olarak çağrıya uyarak evlerinde kaldığı görüldü.

Güzel havalarda her zaman kalabalık olan Beşiktaş, Bebek, Ortaköy, Emirgan sahilleri de sessiz günlerini sürdürüyor. Çok az sayıda vatandaş sahil şeridinin karşı kısmından gidecekleri yerlere yürürken, polis ekipleri her ihtimale karşı şerit boyunca devriye görevi yapıyor.

Uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle tarihi ve turistik mekanlarda da sakin günler yaşanmaya devam ediyor.


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