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Gündem İstanbullu karla mücadele ediyor! Ekrem İmamoğlu orada ortaya çıktı
Gündem

İstanbullu karla mücadele ediyor! Ekrem İmamoğlu orada ortaya çıktı

Etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul'da işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, büyük zorluk yaşadı. Yaşanan olumsuzlukla ilgili tek satır açıklama yapmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli'deki Kenter Tiyatrosu'nda görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 20:14:00 -

Günlerdir süren kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen İstanbul, bu sabah tamamen kara teslim oldu. Kentte trafik yoğunluğunun yüzde 70'i geçtiği görülürken vatandaşlar işlerine gitmekte zorluk çekti.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeterli tedbirler almaması nedeniyle pek çok vatandaş yolda kaldı. Öyle metrobüs seferlerinde bile aksaklıklar yaşandı.

Yaşanan aksiliklere yönelik herhangi bir açıklama yapmayan İmamoğlu ise Şişli'deki Kenter Tiyatrosu'nda ortaya çıktı.

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