İstanbullu kadınlar 'Pembe Vagon'da ısrar ediyor!

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr-İstanbul'da nüfus 20 milyon kişiye yaklaştı. İstanbullu kadınlar şehir içi ulaşım araçlarında insan kalabalığı sebebiyle sıkıntı yaşıyorlar. Özellikle metrobüslere bazı saatlerde binebilmek neredeyse imkansız hale geliyor. Yaşanan bu yoğunluk özellikle kadınları zor durumda bırakıyor.

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullu kadınlara mikrofon uzatarak onlara; ''Sizce Pembe Vagon uygulamasının İstanbul'da hayata geçirilmesi gerekiyor mu?'' sorusunu yöneltti.

Mikrofon uzattığımız kadınlar, metrobüs ve metro gibi ulaşım araçlarında kalabalıktan dolayı büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirdiler. Özellikle akşam iş çıkış saatleri ile gece geç saatlerde metrobüse binmenin zorluklarını anlatan kadınlar, yetkililerden Pembe Vagon uygulaması için adım atmasını istediler.