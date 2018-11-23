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İstanbullu kadınlar 'Pembe Vagon'da ısrar ediyor!

Nüfusu 20 milyona yaklaşan İstanbul'da, kadınların şehir içi ulaşım için kullanacağı ''Pembe Vagon'' uygulamasının gerekliliği günden güne artıyor. Özellikle metrobüslerin yoğunluğundan yakınan İstanbullu kadınlar ''Pembe Vagon'' sisteminin bir an önce hayata geçirilmesini istiyorlar.

23 Kasım 2018 Cuma 14:50

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr-İstanbul'da nüfus 20 milyon kişiye yaklaştı. İstanbullu kadınlar şehir içi ulaşım araçlarında insan kalabalığı sebebiyle sıkıntı yaşıyorlar. Özellikle metrobüslere bazı saatlerde binebilmek neredeyse imkansız hale geliyor. Yaşanan bu yoğunluk özellikle kadınları zor durumda bırakıyor.

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullu kadınlara mikrofon uzatarak onlara; ''Sizce Pembe Vagon uygulamasının İstanbul'da hayata geçirilmesi gerekiyor mu?'' sorusunu yöneltti.

Mikrofon uzattığımız kadınlar, metrobüs ve metro gibi ulaşım araçlarında kalabalıktan dolayı büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirdiler. Özellikle akşam iş çıkış saatleri ile gece geç saatlerde metrobüse binmenin zorluklarını anlatan kadınlar, yetkililerden Pembe Vagon uygulaması için adım atmasını istediler.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 14:50
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