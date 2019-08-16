İstanbullu hizmet bekliyor, İmamoğlu şehir şehir geziyor! “Burayı kalkındıracağız”

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine İstanbul dışına gitti. “Mazbatamı verin, bir an önce hizmete başlamalıyız” yaygarası koparıp, göreve gelince ilk iş olarak şehir dışına giden, ardından şehir şehir gezip daha sonra yıllık izne çıkan İmamoğlu, şimdi de Nevşehir’e gitti. Burada Hacıbektaş ilçesini ziyaret eden CHP’li İmamoğlu, ilçenin kalkınması için çalışacaklarını söyledi.

Diğer CHP’li Başkanlar da yanında

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacı Bektaş Veli Anma Töreni ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, Nevşehir’in Hacıbektaş İlçesi’ne geldi. İmamoğlu’na Hacıbektaş ziyaretinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel eşlik etti.

Hacıbektaş için çalışacak...

İstanbullular hizmet beklerken Nevşehir’e giden İmamoğlu, Hacıbektaş Belediye Başkanı Yoldaş Altıokla birlikte ilçe için çalışacaklarını söyledi. İmamoğlu, “Sayın Başkanımız, zaten uzun süredir Hacıbektaş gündemindeydi. Acil sorunlarımız var. Büyük problemlerimiz var ama hep birlikte bu problemleri aşacağımıza inanıyorum. Ekrem Başkanım zaten söz vermişti. Hacıbektaş’ı çok seviyor. Belediye başkanımız, bu güzel şehrin, bu güzel ilçenin tüm maneviyatını en hassas bir şekilde taşımak, göstermek, hissettirmek zorunda. Bu zorluğu aşması için biz de onun yanında olacağız. Biz, böyle hassas bir noktanın, çok üst seviyede geliştirilmesi ve korunması konusunda kararlıyız. Elbette Mart ayında seçim neticelenseydi, bugüne dair bazı şeyleri yapabilme fırsatlarımız olurdu; ama ne yazık ki ülkenin gündemi biraz seçimle boğuldu” dedi.

“Hacıbektaş’ı inşa etmek için hiçbir fedakarlıktan kaçmayacağız”

Önümüzdeki 1 yıl içerisinde, İBB olarak Hacıbektaş’ın fiziki sorunlarının ortadan kaldırılması için her türlü yardımı yapacaklarını ifade eden İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu, İstanbul’un, hatta Türkiye’nin bu güzel ve kadim topraklara borcudur. Bunu en iyi şekilde yapabilmek adına, ben iyi biliyorum ki İstanbul’daki belediye başkanlarımız olsun, diğer büyükşehir belediye başkanlarımız olsun birebir bu sürecin içinde olacaklar. Bunları konuştuk, konuşuyoruz. Hatta bu ayın sonuna doğru İstanbul’da 11 büyükşehir belediye başkanıyla yapacağımız toplantıda da ana gündemlerden birisi olarak Hacıbektaş’ın düzenlenmesi, eksikliklerinin giderilmesi olacak. Atamız’ın 100 yıl önce ziyaret ettiği ve kurtuluş mücadelemizin en önemli noktalarından olan Hacıbektaş’ı en modern şekliyle inşa etmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Yani biz bu manevi yere geldiğimizde, tüm maneviyatımızla burayı yaşarken, tüm dünyadan gelecek konuklarımızı burada ağırlarken yüzümüzün kızaracağı tek bir noktasının olmasını istemiyoruz. Bu yönüyle yola çıktığımızı belirtiyorum. Bu güzel günde bu güzel buluşma anında, tekrar Hacı Bektaş Veli gibi bizi koruyan, bizi bu topraklarda bir arada tutan tüm felsefe ve değerlerin varlığından dolayı şükran duyuyorum. İyi ki varlar. İyi ki bu topraklarda oluşan bu vicdan ve bu ahlak her ne olursa olsun bizi koruyor. Onun için minnet duygularımı tekrar belirtiyorum. Başkanımıza başarılar diliyorum. Bir yıl sonra buraya geldiğimizde yüz akımızla gezmek istiyoruz.”

Mazbatayı aldı, gezmeye başladı

İmamoğlu, mazbatasını alır almaz Ankara’ya hareket etti. Anıtkabir’e giden İmamoğlu, İnönü’nün mezarına da geçerken uğradı.

Ankara ziyaretinin ardından CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu, Edirne’ye gidip Kırkpınar güreşlerini izledi.

Buradaki ziyareti de bitince Bodrum’a giden Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte Zülfü Livaneli’nin konserine katıldı. İmamoğlu’nun 1 ayda 3 kez Livaneli’nin konserine gittiği belirlendi.

Millet hizmet beklerken oradan oraya gezen CHP’li Başkan, göreve gelişinin 3’üncü haftasında yıllık izne çıktı. İzindeyken koltuğunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Aksu’ya bırakan İmamoğlu, yaklaşık 10 gün izne ayrıldı.

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Hizmet yok

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