  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İstanbulkart'ta yeni dönem başlıyor! 1 Ocak'ta sil baştan değişiyor
Ekonomi

İstanbulkart'ta yeni dönem başlıyor! 1 Ocak'ta sil baştan değişiyor

İstanbul'da her gün milyonlarca kişinin kullandığı toplu taşıma araçlarında 1 Ocak itibarıyla yeni dönem başlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 11:55:00 - 2022-12-08 12:12:26
İstanbulkart'ta yeni dönem başlıyor! 1 Ocak'ta sil baştan değişiyor

Megakentteki toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart sahipleri için 1 Ocak 2023'ten itibaren yeni dönem başlayacak. Kişiselleştirilmeyen kartları kullananlar bundan böyle, özel aktarma, ücret iadesi ve resmi tatillerde ücretsiz seyahat gibi haklardan faydalanamayacak.

Ulaşımda kullanılan İstanbulkartların kişiselleştirilmesi gerekiyor. Megakent İstanbul'da toplam 22 milyon aktif İstanbulkart bulunuyor. Bunların ise 3 milyonu henüz kişiselleştirilmemiş durumda.

Kişiselleştirilmemiş İstanbulkartlar, 1 Ocak tarihinden itibaren yine toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek. Ancak bu kartlara sahip kişiler, aktarma, ücret iadesi, resmi tatillerde ücretsiz seyahat gibi haklardan faydalanamayacak.

Şahsa tanımlı İstanbulkart dönemi 

Kişiselleştirme işlemi sadece kırmızı renkli anonim İstanbulkart’ta yapılabilecek. Öğrenci, öğretmen, anne, 60 ve 65 yaş üstü gibi özel statüdeki İstanbulkartlar, mevcut haklardan faydalanmaya devam edecek.

Yolcuların 1 Ocak sonrası mağduriyet yaşamaması için İstanbulkart internet sitesi üzerinden işlemleri yapması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23