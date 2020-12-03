İstanbul Büyükşehir Belediyesi tek kullanımlık ulaşım kartlarına zam yaptı. Vatandaşlar ulaşım kartlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, İstanbulkart’a ne kadar zam yapıldı?

İstanbulkart ücreti ne kadar oldu? | İstanbulkart'a ne kadar zam yapıldı?

2020 Şubat ayında ulaşıma zam yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi aralık ayında da tek kullanımlık ulaşım kartlarına zam yaptı. Tek kullanımlık İstanbulkartlara yüzde 67 zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte 6 lira olan tek kullanımlık İstanbulkart fiyatı 10 liraya yükseldi.

2020 Şubat ayında İBB metrobüse yüzde 79, otobüslere yüzde 35 zam yapmıştı. Ayrıca şehir hatları Adalar ve Bostancı tarifesi de yüz 100 zamlanmıştı. Mavi kart ve indirimli öğrenci kartlarına da şubat ayında yüzde 25 zam yapılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim döneminde ucuz ulaşım vadinde bulunmuştu.