İstanbul’da ulaşımda kullanılan İstanbulkart’lara zam geldi. Peki, istanbulkartlar ne kadar oldu?

İstanbulkart ne kadar oldu? İstanbulkart kaç lira oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bugünden itibaren uygulamaya koyduğu zamlı tarifeye göre, 13 liradan 25 liraya yükselen Anonim İstanbulkart'ta yüzde 92 artış oldu.

Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart, engellilerin de kullandığı Ücretsiz Kart ile Mavi Kart yüzde 75 zamla 20 liradan 35 liraya yükseldi.

Denetim Kartı 40 liradan 50 liraya, Ada Sakini Kartı 20 liradan 35 liraya, kişiye özel tasarımlı İstanbulkart 20 liradan 40 liraya, Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistemi Kartı 26 liradan 35 liraya, Araç Kullanım Belgesi Kartı ise 40 liradan 50 liraya çıkarıldı.

Öte yandan aralık ayında İndirimli İstanbulkart'ın vizeleme işlem ücretine yüzde 160 zam yapılarak, 5 liradan 13 liraya yükseltilmişti.

İstanbulkart satış bedeline küresel çip ve döviz kurlarındaki dalgalanma sebebiyle zam yapıldığı açıklandı. İstanbulkart anonim kart ücreti 13 liradan 25 liraya yükseldi. Açıklamada, "Daha önce de yaptığımız gibi kart fiyatlarımızı maliyetlerin altında tutmakla beraber geldiğimiz noktada bir fiyat artışı yapma ihtiyacı doğdu. Yönetimimizce alınan karar doğrultusunda 3 Şubat 2022 tarihi itibari ile anonim İstanbulkart fiyatı 25 TL olacak şekilde belirlenmiştir” denildi. Anonim İstanbul kart ücreti 13 TL’den 25 TL’ye çıkarken; Adakart, indirimli İstanbulkart, Mavi Kart, ücretsiz kart ücretleri de 20 TL'den 35 TL'ye yükseldi. Mevcut kartlarınızı muhafaza ederek ve/veya fiziksel karta ihtiyaç duymadan ücretsiz ‘İstanbulkart Mobil' uygulamasını kullanabileceğinizi sizlere hatırlatmak isteriz" denildi.