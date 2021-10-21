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Ekonomi İstanbulkart destek avans nedir, başvuru nasıl yapılır?
Ekonomi

İstanbulkart destek avans nedir, başvuru nasıl yapılır?

İstanbulkart destek kimler alabilir? İstanbulkart ile DenizBank A.Ş. arasında yapılan anlaşmayla 12 ay taksitli, faizsiz kredi imkanı sağlandı. Peki, kimler İstanbulkart desteğinden faydalanabilir? İstanbulkart desteği ne kadar? İstanbulkart desteği kaç taksit?

Yeniakit Publisher
2021-10-21 19:57:00 -
İstanbulkart destek avans nedir, başvuru nasıl yapılır?

İstanbulkart ile DenizBank A.Ş. arasında yapılan anlaşmayla ihtiyaç sahibi kişilere; gıda, temizlik, kırtasiye, ulaşım gibi temel ihtiyaçlar için kullanılabilecek 600 TL ve 1200 TL kredi verilecek. Masrafsız ve faizsiz olan bu kredi 12 ayda geri ödenecek. Peki, kimler İstanbulkart desteği alabilir?

İstanbulkart destek avans nedir, başvuru nasıl yapılır?

Yapılan açıklamada, “Geçirdiğimiz sıkışık dönemde İstanbulkart sahiplerine nefes aldıracak Destek Avans ile İstanbulkart kullanıcıları, ihtiyacına göre alacakları 600 TL ya da 1200 TL avansı aylık 100 TL’lik taksitler halinde faizsiz, masrafsız ödeyebilecekler. İstanbulkart’a yüklenecek olan Destek Avans, gıda, temizlik, kırtasiye, ulaşım gibi temel ihtiyaçlar için ve İstanbulkart’ın geçtiği her yerde kullanılabilmektedir” denildi.

Destek Avans’a başvurmak için İstanbulkart’ınızın kişiselleştirilmiş olması gerekmektedir.

İndirimli ve ücretsiz kartlar kişiselleştirilmiş olduğu için yeni bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

Ulaşım dışı ödeme ekosistemine her geçen gün yeni bir iş ortağı ekleyen İstanbulkart, İstanbul’da yer alan zincir marketlerde (A101, BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK), Multinet’in geçerli olduğu binlerce noktada (restoran, kafe, market), SeaLife, Madamme Tussauds ve Legoland gibi kültürel noktalarda, Getir’de, İSPARK otoparklarında, İş Bankası fiziksel POS’larının bulunduğu her yerde (akaryakıt, perakende mağazacılık, şehirlerarası ulaşım vb) ve Maximum Mobil’de ödeme aracı olarak kullanılabilmektedir.

İstanbul destek kampanyası 31 Ağustos 2021'de başladı. Söz konusu kampanya 31 Kasım 2021'de sona erecek. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyenler ALO 153'ü arayabilir.

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