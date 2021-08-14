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Yerel İstanbulkart aktarma kaç para oldu?
Yerel

İstanbulkart aktarma kaç para oldu?

İETT geçtiğimiz haftalarda toplu taşıma araçlarına zam yaptığını duyurmuştu. İstanbul’da oturan kişiler İstanbulkart zam oranını ve aktarma ücretinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, İstanbulkart aktarma kaç para oldu?

Yeniakit Publisher
2021-08-14 19:30:00 - 2021-08-14 19:31:58
İstanbulkart aktarma kaç para oldu?

İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. Yüzde 15 oranındaki zammın ardından her gün milyonlarca kişinin kullandığı İETT ücretleri belli oldu. Peki, İstanbulkart aktarma kaç para oldu? İşte merak edilen haberin devamı…

İstanbulkart aktarma kaç para oldu?

İstanbul kart bilet ücretlerine yapılan zam ile birlikte metro, metrobüs, otobüs, Marmaray gibi pek çok toplu taşıma da değişiklik yaşandı. Buna göre Zamlı İETT ücret tarifesine göre uygulamaya konulan yüzde 15'lik zamla 3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,25 TL'ye çıktı. Aktarma ücretinde ise Tam 1. Aktarma: 2,50 TL'den 2,87 TL'ye yükseldi.

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