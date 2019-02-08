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İstanbul'dan Tunceli ve Mardin'deki çocuklara kütüphane

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahalle Muhtarı Selami Aykut, "Her kitap umuda bir yolculuktur" sloganıyla başlatılan kitap toplama kampanyasına ilişkin "Tamamen tarihi değerleri olan, eğitim öğretime katkı sağlayan, insanları bilinçlendirmeye faydası olan kitapları yine toplayarak kütüphanemize yerleştireceğiz. Kurmuş olacağımız kütüphane adeta bir bilgi bankası olacak." dedi.

08 Şubat 2019 Cuma 11:09
İstanbul'dan Tunceli ve Mardin'deki çocuklara kütüphane

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul'da görev yapan muhtarlar, kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak için kütüphane kurulması faaliyetine destek olmak amacıyla örnek bir projeye imza attı.

Projeyi AA muhabirine anlatan Aykut, İstanbul'daki 39 ilçedeki tüm muhtarlara duyuru yaparak kampanyaya başladıklarını belirterek, "Halkımız, evlerinin bir köşesinde, kütüphanelerinde kullanmadıkları ve kullanılmasında fayda gördükleri kitapları, 10 Şubat'a kadar muhtarlıklarımıza getirirseler, biz de aracı olarak o kitapları, yerine ulaştırmaya gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Selami Aykut, proje kapsamında ayrıca Tunceli'nin Nazimiye ile Mardin'in Nusaybin ilçelerinde 150 metrekarelik alanlara kütüphane yapılacağının altını çizerek, "Tamamen tarihi değerleri olan, eğitim öğretime katkı sağlayan, insanları bilinçlendirmeye faydası olan kitapları yine toplayarak kütüphanemize yerleştireceğiz. Kurmuş olacağımız kütüphane adeta bir bilgi bankası olacak. Herkesin istediğinde ulaşabileceği kitapları bulma imkanı olacak." ifadelerine yer verdi.

Projenin ikinci 100 günlük eylem planında da yer aldığını vurgulayan Aykut, kütüphanelerin açılışının ise 25 Mart'ta yapılacağına işaret etti.

- "Tüm muhtarlar gönüllü destek verdi"

Esenyurt Akevler Mahalle Muhtarı Süheyla Karademir ise toplum faydasına olan birçok projede yer aldığını dile getirerek, kampanya başladığı andan itibaren farklı meslek gruplarından vatandaşların kitap getirerek destek verdiğini dile getirdi.

İstanbul'daki tüm muhtarların projeye gönüllü olarak destek verdiklerine dikkati çeken Karademir, "Önemli olan, çocuklarımıza okuma isteğini, alışkanlığını kazandırmak. Bir kitap çok şey ifade ediyor. Bu projeye elimden geldiğince destek vermeye çalışıyorum." açıklamasında bulundu.

Karademir, kendi evindeki kitapları da kampanyaya dahil ettiklerine vurgu yaparak, "Kitaplar bir kere okunuyor sonra maalesef bir rafta süs olarak kalıyor. Bu kitaplarımızla çocuklarımız bir kelime dahi sözlüklerine eklerse, bu bizim için çok değerli, anlamlı. Geleceğimiz olan çocuklarımıza elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz." şeklinde görüşlerini dile getirdi.

- İki kütüphane de Kütüphaneler Haftası'nda açılacak

Yoğun olarak roman, hikaye, eğitim ve kişisel gelişim türlerinde kitapların geldiğini aktaran Karademir, şöyle konuştu:

"Bence her kitap insanın hayata bakış açısını değiştirir. Her kitap da hayata, yaşadığınız olaylara, çevrenize farklı bir çerçeveden, pencereden bakmanızı sağlar. Bu anlamda çok önemsiyorum. Yaşamadan yaşanmışlıkları okumak, değerlendirmek, kendi süzgecinizden geçirmek, iyileri alıp kötü olanları elemek, bunun alış verişini yapmak, kıyaslamak çok önemli. Hayatımızda her şeyi yaşamamız mümkün değil ama okuyarak doğruyu ve yanlışı, iyiyi ve kötüyü öğrenebiliriz. O yüzden okumak çok önemli. Bizi geliştirecek en önemli şeylerden birisi okumak."

İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı Muhtarlıklar Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu ile İstanbul Muhtarlar Federasyonunun destek verdiği kampanya sonunda, toplanan kitaplar İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Kütüphanelerin raf, masa, sandalye, elektronik sistemleri, teknik donanımları ve bilgisayar gibi tüm ihtiyaçları İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından karşılanacak.

 

Her iki kütüphane de Kütüphaneler Haftası'nda açılarak hizmet vermeye başlayacak.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 11:09
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