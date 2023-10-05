  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terör borazanı Merdan’ın peşine takılanlara bakın! Türkiye ölmüş ağlayanı yok!

Türkiye darbe anayasasını çöpe atmalı! Bu utançtan kurtulalım

CHP’li Eren Erdem’den troll itirafı: Facebook, Tiktok ve Instagram’da onlarca hesabım var… İşim bu!

Hiç hesapta olmayan bir ilimizde petrol emareleri üzerine harekete geçildi! 'Petrol fışkırıyor' haberini alabiliriz

Ünlü iş insanı milyonlarca dolar fiyatı olan dev yolcu gemisine Türk bayrağını yansıttı! Gören, duyan altında yatan nedeni merak etti

Ünlü banka altının 31 Aralık'ta göreceği rakamı açıkladı! Duyan maalesef kuyumcuya koşacak

iPhone sahipleri aman dikkat, kötü sürpriz olabilir: Bunu çözmek için şirket aracı oldu bu duyuruyu yaptı! Hemen akın başladı!

Araç sahipleri aman dikkat! Bunu yapmayanın aracı trafikten hemen men edilecek

İstanbul'a 7.5 şiddetinde deprem yaklaşıyor! Şehri terk etmeye bakın

Ülkeyi karıştıran gizemli hastalık! Öğrenciler felç oldu, yürüyemez hale geldi
Gündem İstanbul’dan sonra o ilimize uğrayan Ruslar ortalığı karıştırdı: Rus turistler Amasra'da herkesi şaşırttı
Gündem

İstanbul’dan sonra o ilimize uğrayan Ruslar ortalığı karıştırdı: Rus turistler Amasra'da herkesi şaşırttı

Yeniakit Publisher
2023-10-05 13:34:00 - 2023-10-05 13:38:46
İstanbul’dan sonra o ilimize uğrayan Ruslar ortalığı karıştırdı: Rus turistler Amasra'da herkesi şaşırttı

Bartın'ın Amasra ilçesi Rus turistlerin uğrak noktası oldu ama O ilimizde ortalığı birbirine kattılar! Sinop ve İstanbul ilçemize uğradıktan sonra ilk kez Amasra'da konaklayan Ruslar nedeniyle ortalık karıştı

Bartın’ın Amasra Limanı’na 25’inci kez yanaşan kruvaziyer, ilk kez gece Amasra Limanı’nda demirledi. Gün boyu kentin kültürel, doğal ve tarihi güzelliklerini gezen Rus turistler için ise gece eğlence düzenlendi. Rus turistlerden çok Türklerin yoğun ilgi gösterdiği parti sosyal medyadan ise tepki gördü.

Rusya’dan 3 gün önce yola çıkan `Astoria Grande´isimli gemi, Sinop ve İstanbul’a uğradıktan sonra 788 yolcu ve 439 personelle geldiği Amasra’da ilk kez gece demir attı. 14 aylık süreçte Amasra’ya düzenlenen 25 seferde 26 bin 162 Rus turist bölgeye gelirken, yıl sonuna kadar geminin 11 sefer daha düzenlenmesi bekleniyor.

Rus kadınları takıları, erkekler ise mezar taşlarını inceledi

Geceyi Amasra’da geçiren yolcular, gündüzleri Amasra’da tarihi, kültürel yolculuğa çıkarak, eşsiz doğasını gezme fırsatı buldu. Rus turistlerden bazıları ise ilçedeki plajlarda denize girerek, güneşin ve kumsalın tadını çıkardı. Kafiledeki bazı turistler ise Amasra Müzesi’ni gezdi. Kafiledeki Rus kadınlar, müzede yer alan Osmanlı ve Roma dönemine ait takıları, Rus erkekler ise müzenin bahçesinde bulunan Osmanlı, Roma ve eski Türk mezarlarına ait taşları ilgiyle inceledi. Rehberlere mezar taşlarının biçimleri ve üzerindeki figürleri ve taşıdığı anlamı sorarak bilgi aldı.

Ruslar için akşam parti düzenlendi

Amasra Belediyesi tarafından, ilçede bulunan eğlence sektörü işletmeleri mendirekte toplanarak Ruslar için parti düzenlendi. Rusların yanı sıra bölge halkının da katılabildiği eğlence için giriş ücreti olarak Ruslar’dan 10 euro, Türklerden ise 300 TL alındı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, düzenlenen eğlencenin amacının ise bölgeye gemi ile gelen Rus kafilelerinin Amasra’da sürekli konaklayacağı bir rota oluşturulması olduğunu ifade etti. Başkan Çakır, “Astoria Grande gemimiz, aslında 2022 ve 2023 yılı boyunca limanımızı ziyaret etti. Ama bugün bir ilk yaşanıyor. Geceyi de Amasra’yı geçirerek 2 günlük bir program dahilinde ilçemizde bulundu. Tüm eğlence işletmelerimizi bir araya toplayarak, Rus misafirleri ve bölge insanlarını buluşturarak insanların eğlenmesi için imkan oluşturduk. Bu Amasra’mızın bölgemizin turizm açısından bir adım daha ileri gitmesine imkan tanıyacak bir aktive olacak. Bizim talebimiz, turistlerin burada konaklaması. Bunu da denemiş olduk. Karadeniz’deki limanlar içerisinde eğlence imkanı sağlayan tek liman olduk” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medyadan tepki

Düzenlenen partiye Ruslardan çok Türkler ilgi gösterdi. Bazı Amasralılar ise bölge halkı için tek yürüyüş yolu olan mendireğin paralı bir eğlence için barikatlarla kapatılmasına tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaşılan tepkilerde, “Yürüyüş yapmak için evden çıkıyoruz, tek yürüyüş yolumuz olan mendireğe giriş yasak, 200 TL deniyor. Böyle bir mantık olabilir mi? Rus gemisinin partisi nedeniyle halka açık alanı kiralayıp, Amasra halkından nasıl 200 TL talep edilebilir” ifadeleri yer aldı.

Tahtakurusu istilası başladı: Hiç kimse ne oldu anlayamadı! Fransa hükümeti bu kez her yerde onu arıyor: Ülkeye akın ettiler!
Tahtakurusu istilası başladı: Hiç kimse ne oldu anlayamadı! Fransa hükümeti bu kez her yerde onu arıyor: Ülkeye akın ettiler!

Dünya

Tahtakurusu istilası başladı: Hiç kimse ne oldu anlayamadı! Fransa hükümeti bu kez her yerde onu arıyor: Ülkeye akın ettiler!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HÜRJET'in performansı için ilk açıklama: Kritik gelişme Türkiye'ye duyuruldu! HÜRJET Afterburner çalıştırdı
Teknoloji

HÜRJET'in performansı için ilk açıklama: Kritik gelişme Türkiye'ye duyuruldu! HÜRJET Afterburner çalıştırdı

Türkiye'nin jet motorlu ilk uçağı olan HÜRJET ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Afterburner ve pas geçme testlerini başarıyla gerçekleşti..
Adnan Oktar'a bilgi sızdıran eski bakanın kim olduğu ortaya çıktı
Gündem

Adnan Oktar'a bilgi sızdıran eski bakanın kim olduğu ortaya çıktı

8 bin yıl hapis cezası alan Adnan Oktar'ı operasyon öncesinde uyaran ismin eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan olduğu ortaya çıktı. Konu hakkın..
Mansur Yavaş'ın maskesi düştü! Kendisine soru soran öğrencileri zorla dışarı çıkartıp darbettirdi
Gündem

Mansur Yavaş'ın maskesi düştü! Kendisine soru soran öğrencileri zorla dışarı çıkartıp darbettirdi

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Bilkent Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte ODTÜ Ormanı'nı da katleden yola dair ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23