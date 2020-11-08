İstanbul’dan 195 ülkeye ihracat

İİB, bu dönemde ihracatını yüzde 2.2 oranında arttırarak 6 milyar 200 milyon dolara taşıdı. Değer bazında en fazla Irak’a, Almanya’ya, ABD’ye, Birleşik Krallık’a ve Suudi Arabistan’a ihracat yapıldı. İhracatta Almanya’ya fındık, hububat ve bakliyat, ABD’ye mobilya, Birleşik Krallık’a ise orman ürünleri ön plana çıktı. PROJELERİMİZ HIZ KAZANDI İİB Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, pandemi tehdidine rağmen üyelerinin yılın 10 ayında ihracatlarını arttırmayı başardıklarını belirterek, şunları ifade etti: “Corona virüsü (Covid-19) sebebiyle İptal edilen ticaret ve alım heyetlerini dijital platformlar üzerinden yapmaya devam ediyoruz. Hedef pazarlara yönelik Ur-Ge projelerimiz, üye firmalarımız için planladığımız eğitim faaliyetlerimiz yine online ortamdan tüm hızıyla sürüyor.