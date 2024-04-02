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Gündem İstanbul'daki yangın felaketinin çıkış sebebi ortaya çıktı! 29 kişi hayatını kaybetti
Gündem

İstanbul'daki yangın felaketinin çıkış sebebi ortaya çıktı! 29 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-04-02 23:20:00 -
İstanbul'daki yangın felaketinin çıkış sebebi ortaya çıktı! 29 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 16 katlı binanın bodrum katındaki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirdi. Yangının çıkış sebebi de belli oldu.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın -1 katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak işlemi yapılırken patlama oldu

İtfaiye kaynaklarından edinilen bilgiye göre; gece kulübünde, ses yalıtımı ve dekor tadilatı çalışmalarında kaynak işlemi yapıldığı sırada yaşanan tüp patlamasıyla elyaf malzemelerin tutuştuğu belirtildi.

Dumandan zehirlendiler

Mekanın tek kapısı olduğu öğrenilirken içeride mahsur kalanlardan çoğunun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtildi.
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