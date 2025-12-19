İstanbul’daki uyuşturucu baskınında şok gelişme: Oyuncu Ezgi Eyüboğlu da gözaltında

Edinilen bilgilere göre, haklarında uyuşturucu madde kullanma suçlamasıyla işlem başlatılan şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatlı ve ruhsatsız tabancalar, çeşitli uyuşturucu maddeler, uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar ile sahte dolarlar ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Soruşturma dosyasında, şüpheliler hakkında uyuşturucu ticareti, fuhuşa teşvik ve aracılık ile silah suçları kapsamında iddiaların bulunduğu belirtildi. Ele geçirilen dijital materyallerin de incelemeye alındığı kaydedildi.

Yetkililer, soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan isimlerin Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, Saadet Ezgi Eyüboğlu, Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi, Mehmet Güçlü ve Saim Macit olduğunu açıkladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu 15 Haziran 1988 tarihinde doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde okurken üniversitenin tiyatro kulübüne üye oldu.

Oyunculukla ilk kez bu şekilde tanıştı. Oyuncu olmak için Erberk Ajans'a kaydoldu. İktisat bölümünden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans yaparken oyunculuğa 2010 yılında başladı. Önce birkaç reklam filminde oynadı.