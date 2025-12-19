  • İSTANBUL
Gündem Gün yüzü göstermeyin bunlara! Polisler, bekçiler şehit olmasın, masum insanlar ölmesin
Gün yüzü göstermeyin bunlara! Polisler, bekçiler şehit olmasın, masum insanlar ölmesin

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İdama varan caydırıcı cezaların olmaması Türkiye için adeta bir beka sorunu olarak devam ediyor. Son olarak İstanbul'un Fatih ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü bekçiye çarpıp kaçtı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Balat’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevini sürdüren gece bekçileri, ara sokakta ilerleyen şüpheli bir aracı durdurmak istedi.

Bekçilerin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştığı sırada hafif ticari araçla bekçiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bekçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan E.İ.U.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

