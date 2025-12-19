  • İSTANBUL
Gündem Hakan Fidan ‘Sabrımız tükeniyor’ dedi, SDG-Şam görüşmeleri hızlandı
Hakan Fidan ‘Sabrımız tükeniyor’ dedi, SDG-Şam görüşmeleri hızlandı

Hakan Fidan ‘Sabrımız tükeniyor’ dedi, SDG-Şam görüşmeleri hızlandı

Terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması YPG/SDG’nin Suriye ordusuna entegre olması ve işgal ettiği toprakları Suriye yönetimine devretmeye yanaşmaması Terörsüz Türkiye sürecini de geciktirirken Dışişleri Hakan Fidan’ın ‘Sabrımız tükeniyor’ açıklaması bölgede görüşme trafiğini hızlandırdı.

Suriye hükümeti, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve ABD yetkilileri, Mart'ta sağlanan ve yıl sonuna kadar SDG güçlerinin Suriye devletine entegre olmasını öngören anlaşmada ilerleme sağlamaya çalışıyor.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın konuya dair bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, anlaşmanın yürürlüğe girmesinde yaşanan gecikmenin ortadan kaldırılması için Türkiye’nin ‘sabrımız tükeniyor’ açıklamasının görüşmeler hız kazandı.

ANLAŞMA HANGİ ŞARTLARI İÇERİYOR?

Bir Suriyeli, Bir Batılı ve üç SDG yetkilisinin verdiği bilgiye göre Suriye geçici hükümeti SDG'ye bir teklif iletti. Teklifte SDG'nin 50 bin silahlı üyesinin üç ana tümen ve daha küçük tugaylar şeklinde orduya entegre olması, emir komutanın bir kısmını Şam'a aktarması ve SDG'nin kontrol altında tuttuğu topraklara Suriye ordusunun girmesine izin vermesi yer aldı. Kaynaklar, tarafların son dakikada anlaşma sağlama ihtimalini düşük gördüklerini açıklarken bir SDG yetkilisi tarafların anlaşmaya "hiç olmadığı kadar yakın" olduğunu söyledi. Suriyeli bir yetkili ise anlaşmanın yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesinde kararlı olduklarının altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmak istemediğini ancak SDG'ye yönelik sabrın tükenmek üzere olduğunu söyledi.

1
Vay vay

Trump 13 maddelik anlaşmayı vermiş onlara..Anlaşmada Suriye ordusunun ypg bölgesine girmesi yok..üç tümen orduda yer alacak ama parcalanmadan olacak..
