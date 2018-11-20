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İstanbul'daki "TürkAkım zirvesi" Rus gazetelerin manşetlerinde

20 Kasım 2018 Salı 11:59
İstanbul'daki "TürkAkım zirvesi" Rus gazetelerin manşetlerinde

MOSKOVA (AA) - TürkAkım projesinde deniz bölümünün tamamlanması nedeniyle İstanbul’da düzenlenen “Türkiye-Rusya zirvesi”, Rus gazetelerin manşetlerine taşındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katıldığı "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni" Rus medyasının ana gündem maddesi oldu.

Rusya’nın önde gelen gazetelerinden İzvestiya, dün gerçekleştirilen zirveyi “Tam isabet: Türkiye Rus gazı için merkez haline geliyor” başlığıyla manşetine taşırken, TürkAkım projesinin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi Türkiye ve Rusya arasındaki ortaklığın sembolü haline geldiğine işaret etti.

Putin’in ve Erdoğan’ın törendeki karşılıklı sıcak diyaloğuna geniş yer verilen haberde, Aralık 2014’te iptal edilen Güney Akım projesi yerine TürkAkım projesinin hayata geçirilmesinin daha az masraflı ve isabetli bir yatırım olduğu yorumuna yer verildi.

Kommersant gazetesi, “Türk seli” başlığıyla verdiği haberde, törenin düzenlendiği salonun kalabalıklığına dikkati çekerken, Putin’in, “Gaz çıkartmak sadece yere bir delik açmak değildir. Erdoğan’a iradesi ve cesareti için teşekkür ediyorum.” sözlerine yer verdi.

- “Bulgaristan-Sırbistan-Macaristan-Avusturya rotası ağır basıyor"

Vedomosti gazetesi de “Rusya, TürkAkım’ın deniz kısmını tamamladı” başlığıyla manşetten girdiği haberde, projenin Avrupa’ya uzanması beklenen ikinci ayağında “Bulgaristan-Sırbistan-Macaristan-Avusturya” rotasının tercih edilmesinin beklendiğini yazdı.

Haberde, Rusya’nın Ukrayna yerine TürkAkım üzerinden oluşturulacak yeni rotayla Avrupa’ya doğal gaz göndermesinin de daha az maliyetli olacağı bilgisi paylaşıldı.

Rus RBK gazetesinin haberinde, Gazprom’un TürkAkım’ın deniz kısmını iki yılda bitirmesinin önemli bir başarı olduğu vurgulandı.

ABD ve Ukrayna’nın projeye karşı çıktığına işaret edilen haberde, projenin, Rusya’nın iyi ilişkilere sahip olduğu Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Avusturya rotasını kullanması halinde gerekli izinlerin alınması konusunda fazla zorlanmayacağı görüşü paylaşıldı.

- “Türkiye, Avrupa için daha önemli olacak”

Rus haber ajansı RİA Novosti'de yer alan analizde de Rus gazının artık Türkiye’ye doğrudan sağlanacağı ve daha önce Ukrayna nedeniyle yaşanan kesintilerin olmayacağı yorumuna yer verildi.

Projenin ikinci ayağı için Yunanistan’ın da değerlendirildiği belirtilen haberde, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın TürkAkım projesine yaklaşımının ise belirsizlikler taşıdığı kaydedildi.

TürkAkım sayesinde Türkiye’nin de Avrupa için daha önemli bir ülke haline geleceği ifadesi kullanılan haberde, Türkiye ve Rusya’nın projeyle ilişkilerini daha da güçlendirdikleri vurgulandı.

- TürkAkım projesi

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

Projede ikinci hattın Yunanistan üzerinden İtalya'ya veya Bulgaristan üzerinden Sırbistan'a şeklinde kurulması değerlendiriliyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 11:59
  1. ERDOĞAN
  2. Putin
  3. Rusya
  4. TürkAkım
  5. türkiye

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