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İstanbul'daki Suriyelilerden Barış Pınarı Harekatı mesajı

İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, Barış Pınarı Harekatı'nı destek vermek için Saraçhane Parkı'nda toplandı.

11 Ekim 2019 Cuma 15:59
İstanbul'daki Suriyelilerden Barış Pınarı Harekatı mesajı

Arap Derneği ve Suriye Devrim Koordinasyonu mensupları, Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi.

Harekatı destekliyoruz

Katılımcılar "Kanımız da canımız da bir", "Sisi ve Zayed haindir", "PKK terör örgütüdür", "Allah Türk ordusunun yardımcısı olsun", "Terörün kökünü kurutacak Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz" ifadelerinin dövizler taşıdı.

Suriye Devrim Koordinasyonu adına konuşan Türkmen Fadil Salih Fadil, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun yanında olduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 15:59
  1. Ordu
  2. suriyeliler
  3. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • Malatya Malatya 7 dk önce
    İçlerinde genç olanlar hadi sizde savaşa bizler oralar için savaşıyoruz öyle gidip yerleşmek yok emek veriyoruz elbet karşılığı olacak
  • kiowakiowa8 dk önce
    Müslüman kardeşliği, >Din kardeşliği, Ümmet kardeşliği.........Her sorunu çözecek olan şifre bu,,,İNŞAALLAH GERÇEKLEŞİR....YAŞASIN MÜSLÜMANLARIN KARDEŞLİĞİ...

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