İstanbul'daki Suriyelilerden Barış Pınarı Harekatı mesajı
İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, Barış Pınarı Harekatı'nı destek vermek için Saraçhane Parkı'nda toplandı.11 Ekim 2019 Cuma 15:59
Arap Derneği ve Suriye Devrim Koordinasyonu mensupları, Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi.
Harekatı destekliyoruz
Katılımcılar "Kanımız da canımız da bir", "Sisi ve Zayed haindir", "PKK terör örgütüdür", "Allah Türk ordusunun yardımcısı olsun", "Terörün kökünü kurutacak Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz" ifadelerinin dövizler taşıdı.
Suriye Devrim Koordinasyonu adına konuşan Türkmen Fadil Salih Fadil, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun yanında olduklarını söyledi.
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