İstanbul'daki sel felaketinden acı haber! Ölü sayısı çok arttı

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de yollar göle dönerken, bazı araçlar mahsur kaldı. Sel felaketiyle ilgili son durumu aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin yaralandığını açıkladı. 1 kişinin kayıp olduğu bildirilirken yağışlardan 1754 ev ve işyerinin etkilendiği belirtildi.

İstanbul Valiliği, sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve su baskınlarında yaralanan 31 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada "Bu kapsamda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1150, belediyelere ise 2540 su baskını ihbarı alınmıştır. AFAD, İtfaiye, İSKİ ve belediyelerin kurtarma ekipleri gelen ihbarları karşılamak için aralıksız çalışmaktadır. Ayrıca emniyet, jandarma ve sağlık birimleri de çalışmalara tüm imkanlarıyla destek vermektedir. Su baskınlarında ilk belirlemelere göre 1754 ev ve iş yeri etkilenmiş olup, söz konusu bölgelerde mahsur kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Selden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları kamu misafirhaneleri ve tesislerde karşılanacaktır. Ayrıca Kızılay ve belediyelerin ilgili birimleri selden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir" denildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Can kaybı 7'ye yükseldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sele kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini, ölenlerden birinin yabancı uyruklu olduğunu açıkladı.