  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'daki Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına tepki
Aktüel

İstanbul'daki Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına tepki

Konya STK Platformu: - "17 Aralık'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen ve temel değerlerimiz, inançlarımız ve kimliğimize doğrudan saldırı niteliğindeki şaklabanlıkları kabullenmemiz mümkün değildir" - "Bir yerel yönetim biriminin halkından, milletinden bu kadar kopuk olması sonucunda gündemimizi işgal eden zihniyeti ve müsebbiplerini kınıyor, milletimizi bu yöndeki sapıklıkları teline davet ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-24 12:11:49 -
İstanbul'daki Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına tepki

KONYA (AA) - Konya STK Platformu, İstanbul'daki Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Konya STK Platformundan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) düzenlediği Şeb-i Arus töreninde sergilenen gayriislami tavır ve hareketlerin dikkatten kaçmadığı belirtildi.

Söz konusu törende sergilenen tavırların topluma hakaretin ötesinde olduğuna işaret edilen açıklamada, "17 Aralık'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen ve temel değerlerimiz, inançlarımız ve kimliğimize doğrudan saldırı niteliğindeki şaklabanlıkları kabullenmemiz mümkün değildir." ifadesine yer verildi.

- "Masum bir girişim olmadığı açıkça belli"

Hazreti Mevlana'nın, "Sağ olduğum müddetçe, Kur'an'ın kölesi, bendesiyim. Ben, Muhammed Muhtar'ın yolunun tozuyum. Benim sözümden, bundan başkasını bir kimse naklederse ben ondan da bizarım, onun sözünden de." mesajına yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu toplantı ve muhteviyatını şiddetle kınıyoruz. Toplantıda sergilenen tek parti dönemi alışkanlıkları ile Kuran'ın ve ibadetlerimizin aslından koparılarak güya Türkçeleştirilmesi provasını da not ediyoruz. Masum bir girişim olmadığı açıkça belli olan jakoben zihniyetin tezahürü bu teşebbüs, milletin maşeri vicdanında yer bulmayacağı gibi biz sivil toplum kuruluşlarının duruşuyla da akamete uğratılacaktır. Bir yerel yönetim biriminin halkından, milletinden bu kadar kopuk olması sonucunda gündemimizi işgal eden zihniyeti ve müsebbiplerini kınıyor, milletimizi bu yöndeki sapıklıkları teline davet ediyoruz. Başta bizlere, Konya'ya emanet edilen mirasın savunucusu olacağımızı ilan eder, Konya STK Platformu olarak gerekli tepkiyi vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk hackerlar terörist sevici Avrupa Birliği'ni salladı! Kınama gelince böyle cevap verdiler: Biz vurduk mu tam vururuz
Teknoloji

Türk hackerlar terörist sevici Avrupa Birliği'ni salladı! Kınama gelince böyle cevap verdiler: Biz vurduk mu tam vururuz

Terör örgütünü Avrupa'da besleyerek Türkiye düşmanlığını açıkça gösteren Avrupa Birliği, Türk hackerların siber operasyonuyla sallandı. Avru..
Görülmemiş olay! Donbass'ta Ukrayna tankları ortadan kayboldu
Dünya

Görülmemiş olay! Donbass'ta Ukrayna tankları ortadan kayboldu

AGİT Çalışma Grubu, Rusya ile Ukrayna arasında çatışmaların sürdüğü Donbass bölgesinde Kiev güçlerine ait 93 tankın ortadan kaybolduğunu duy..
CANLI YAYIN! Dilipak'tan canlı yayında flaş ‘Aleviler’ ve Demirtaş açıklaması
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak'tan canlı yayında flaş ‘Aleviler’ ve Demirtaş açıklaması

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yan..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay