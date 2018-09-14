İstanbul'daki kritik 4'lü İdlib zirvesi başladı
Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ev sahipliğinde düzenlenen 4'lü İdlib zirvesi İstanbul'da başladı. Zirveye; Türkiye, Fransa, Almanya ve Rusya'da temsilciler katılıyor.14 Eylül 2018 Cuma 15:16
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın evsahipliğinde Dolmabahçe Sarayı çalışma ofisinde düzenlenen toplantı, 14.00 sıralarında başladı.
Toplantıda Rusya'yı Devlet BaşkanıVladimir Putin'in başdanışmanı Yuri Ushakov, Almanya'yı Başbakanı Angela Merkel'in ulusal güvenlik danışmanı Jan Hecker ve Fransa'yı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un diplomasi başdanışmanı Philippe Etienne temsil ediyor.
Toplantının ana gündemini planlanan liderler zirvesine hazırlıklar oluşturduğu öğrenildi.
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