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Yerel İstanbul’daki hava kirliliği geçen yıla göre yüzde 5 arttı
Yerel

İstanbul’daki hava kirliliği geçen yıla göre yüzde 5 arttı

İstanbul’da hava kirliliği oranı bu yılın 1 Ocak-12 Kasım arasında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 12:22:00 -
İstanbul’daki hava kirliliği geçen yıla göre yüzde 5 arttı

Pandemi dönemindeki tedbirler kapsamında insanların evlerinde kalması, araç kullanmaması belli bir dönem havayı iyileştirdi ve kirliliğin azalmasını sağladı. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte hava kirliliği de yeniden artmaya başladı. 1 Ocak 2021 ile 12 Kasım 2021 arası dönemde ortalama hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon yüzde 84,39 ile Aksaray oldu. Aksaray’ı yüzde 64,42 ile Çatladıkapı istasyonu, yüzde 54,45 ile Ümraniye 2 istasyonu izledi.

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