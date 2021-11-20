İstanbul’daki hava kirliliği geçen yıla göre yüzde 5 arttı

Pandemi dönemindeki tedbirler kapsamında insanların evlerinde kalması, araç kullanmaması belli bir dönem havayı iyileştirdi ve kirliliğin azalmasını sağladı. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte hava kirliliği de yeniden artmaya başladı. 1 Ocak 2021 ile 12 Kasım 2021 arası dönemde ortalama hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon yüzde 84,39 ile Aksaray oldu. Aksaray’ı yüzde 64,42 ile Çatladıkapı istasyonu, yüzde 54,45 ile Ümraniye 2 istasyonu izledi.