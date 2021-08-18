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Gündem

İstanbul'daki göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim ediliyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün İstanbul'un 18 ilçesinde yapılan kontrollerde 167'si Afgan 547 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 16:13:00 -
İstanbul'daki göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim ediliyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"17 Ağustos'ta 18 ilçemizde yapılan kontrollerde 167'si Afgan, 380'i diğer uyruklulardan olmak üzere 547 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar sınır dışı işlemlerinin yapılması için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Düzensiz göçmenlere yönelik kontroller devam edecek."

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