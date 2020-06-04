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Aktüel

İstanbul’daki dolunay manzarası göz kamaştırdı

İstanbul Boğazı’nda akşam saatlerinde beliren dolunay ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün görüntüsü görenleri mest etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 23:25:46 -
İstanbul’daki dolunay manzarası göz kamaştırdı

İstanbul Boğazı’nda akşam saatlerinde beliren dolunay ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün görüntüsü görenleri mest etti.



İstanbul Boğazı’nda akşam saatlerinde beliren dolunay göz kamaştırdı. Emirgan sahiline gezmek için gelen vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile dolunayın birleştiği manzaranın tadını çıkardı. Köprü ile dolunayın aynı karede buluşması kartpostallık görüntü oluşturdu.

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