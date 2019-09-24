İstanbul'daki depremin ardından peş peşe artçılar!

Marmara Denizi'nde saat 11.00'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre; deprem Silivri'nin 20.18 kilometre açığında gerçekleşti.

Derinliği 5,36 kilometre olarak kaydedilen deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Valilik ve AFAD'dan açıklama

İlk belirlemelere göre; depremde can ya da mal kaybı olmadı. Depreme ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada şu ana kadar herhangi olumsuz bir ihbar alınmadığı bildirildi.

İstanbul Valiliği de "Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" açıklamasını yaptı.

Silivri'de okullar boşaltıldı

Paniğe neden olan deprem nedeniyle Silivri'de bazı okullar boşaltıldı. İlk paniğin ardından olumsuz bir durum yaşanmaması üzerine öğrenciler okullarına geri döndü.

7 artçı sarsıntı

Depremin ardından Marmara Denizi'nde en büyüğü 3.4 (Marmaraereğlisi açıkları) olan 7 ayrı artçı sarsıntı daha kaydedildi.

Beylikdüzü açıklarında 2.2 (Saat 09.21); Marmaraereğlisi açıklarında 3.0 (Saat 10.30) büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli şunları söyledi:

"İlk bilgilere göre bir bina yıkılması ve can kaybı yok. Depremlere hazır olunmadığını söyleyebilirim. Biz çok ivedi bir şekilde konutlarımızın güvenli hale getirilmesi için kentsel dönüşüm müdürlüğünden tutun da bir plan yapılması dahil çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yapı stokunun iyileştirilmesi yanında acil durumlarla ilgili eylem planlarının çalışmalarının da yapılması lazım. Hazır değiliz maalesef. 4 deprem oldu gibi bir bilgi var elimizde. Uzunca yıldır konuşulan Marmara Denizi, Silivri açıklarında oldu. Bu durum bizi kaygılandırıyor ama kaygı sonucunda yapacağımız şey belli. Yapmamız gerekenler var. Belli noktalarda sorunlarımız var, elimiz kolumuz belli noktalarda bağlı. İstanbul'un hızlı dönüşüme yol açacak bir planlamaya kavuşması için ciddi bir kafa değişikliğine ihtiyaç var."